Vandalismus an der Haltestelle Heinrichshaus : Saarbahn entfernt einen zerstörten Karten-Automaten

Die Schäden am Fahrkartenautomaten der Haltestelle Heinrichshaus sind so massiv, dass er nicht mehr zu reparieren ist. Foto: Saarbahn

Saarbrücken (red) Die Saarbahn entfernt den Fahrkartenautomaten an der Saarbahnhaltestelle Heinrichshaus. Sprecherin Ulrike Reimann: „Nachdem wir uns trotz aller Bedenken entschlossen haben, den Fahrkartenautomaten im vergangenen September wieder in Gang zu bringen, ist er nun wieder zerstört.“ Der Automat sei auch mangels Ersatzteilen nicht mehr zu reparieren und werde abmontiert.

Reimann zufolge erhalten Kunden eine Fahrkarte nun entweder an der nächsten Haltestelle, oder sie können ein Handy-Ticket nutzen. Insbesondere Tagesausflüglern – ab Heinrichshaus geht es in den Urwald vor der Stadt – empfiehlt die Saarbahn, auf die neuen Tagestickets auszuweichen. Diese gebe es auch in den Vorverkaufsstellen oder in den Bussen.