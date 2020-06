Kostenpflichtiger Inhalt: Derzeit keine Einnahmen : „Ehrenamtler sind das letzte Rad am Wagen“

Schwere Zeiten auch für ehrenamtliche Lernpaten und deren Schützlinge: Das Programm ist bis nach den Sommerferien ausgesetzt – denn als „schulfremde Personen“ dürfen die Paten nicht in die wiedereröffneten Schulen. Foto: picture alliance / dpa/Wolfram Kastl

Saarbrücken Betroffene fordern in der Krise Unterstützung vom Land. Dort hat man inzwischen ein Hilfspaket für alle saarländischen Vereine angekündigt.

Kaum Veranstaltungen, keine Einnahmen: Die Corona-Krise setzt auch den Ehrenamtlichen zu. Deren Lage bezeichnet Hans Joachim Müller, Präsident der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Pro Ehrenamt, als besonders schwierig. „Die Ehrenamtlichen können derzeit wenig machen“, berichtet er. Die Corona-Beschränkungen erlaubten keine Versammlungen, keine Feste, keine Kurse, Konzerte oder sonstigen Veranstaltungen. Besonders die Vereine, für die sich viele Ehrenamtliche engagieren, leiden nach Müllers Worten unter diesen Einschränkungen. „Die Vereine können aktuell keinerlei Einnahmen generieren. Viele Vereinsvorsitzende und Schatzmeister von saarländischen Vereinen fragen sich jetzt schon, wie sie ihren Verein noch weiterführen sollen“, sagt der LAG-Präsident. Die Stimmung unter den Ehrenamtlichen im Land sei dementsprechend gedrückt. „Ihnen geht es in der Krise ähnlich wie vielen anderen auch: Sie wissen einfach nicht, wie es weitergeht.“

Laut Müllers Angaben ruft vor allem der uneinheitliche Umgang mit der Corona-Krise vonseiten der Politik Ärger und Verwunderung hervor. „Bestes Beispiel ist der Fußball: Die Bundesliga darf wieder spielen, die Amateur-Vereine nicht.“ Im Amateur-Sport wisse derzeit keiner, wann wieder ein normaler Betrieb möglich sein wird. Müller vermisst eine klare Linie in der Corona-Politik. „Jedes Bundesland geht anders vor, hier werden die Kitas geöffnet, da bleiben sie geschlossen, hier dürfen wieder alle Jahrgänge in die Schulen, dort nur manche. Das einzige, was einheitlich ist, sind die Hygienevorschriften. Es bleiben den Bürgern nur Fragen, und das ist nicht gut“, sagt Müller. Neben einer klaren Linie fordert er Unterstützung für alle saarländischen Vereine. Vor allem der Wirtschaft habe der Staat bereits bereitwillig unter die Arme gegriffen.

Nicht vergessen werden dürfen laut Müller auch die Ehrenamtlichen, die nicht für einen Verein arbeiten. Sie engagierten sich etwa in Stiftungen, Selbsthilfegruppen oder in der Elternvertretung. Dass die Ehrenamtlichen im Stich gelassen werden, wundert den LAG-Präsidenten sehr. „Dabei sind wir Deutschen doch so stolz auf unser Vereinswesen. Trotzdem sind wir Ehrenamtler immer das letzte Rad am Wagen“, sagt Müller. Im Saarland gibt es seinen Angaben zufolge 460 000 Ehrenamtliche – knapp die Hälfte der Bevölkerung. Der Präsident verweist etwa auf das Programm Lernpaten der LAG Pro Ehrenamt und der Stiftung Bürgerengagement Saar. „Die Lernpaten gehen in die Schulen, um Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen und benachteiligten Schichten sowie junge Menschen in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen“, erklärt Müller. Dieses Programm habe die LAG nun bis nach den saarländischen Sommerferien komplett ausgesetzt. Denn auch wenn die Schulen wieder geöffnet sind, dürften die Paten als „schulfremde Personen“ die Schulgebäude gar nicht betreten. Allerdings ist es den Paten nach Worten des Präsidenten freigestellt, aus der Ferne den Kontakt zu den Schülern, die sie betreuen, zu halten, etwa per Telefon, E-Mail oder Video-Konferenz.

„Man darf den guten Willen der Ehrenamtlichen – die sich ja völlig freiwillig und ohne Gegenleistung engagieren – nicht über Gebühr strapazieren“, mahnt er. „Wir hatten über Jahre einen ständigen Zuwachs an Ehrenamtlichen zu verzeichnen. Aber es muss den Menschen auch Spaß machen, sich unentgeltlich zu engagieren.“ Sollte es weiterhin keine Unterstützung geben, könne es durchaus passieren, dass viele Menschen dem Ehrenamt den Rücken kehren, befürchtet Müller. „Wenn das einmal passiert ist, wird es sehr schwer sein, das Ruder wieder herumzureißen“, meint der Präsident.

Hans Joachim Müller will mehr Hilfe für Ehrenamtler. Foto: Oliver Dietze

Was sagt die Politik? Die Koalitionsfraktionen von CDU und SPD im saarländischen Landtag hatten Ende April angekündigt, die Vereine im Land wegen der Corona-Krise mit einem Rettungsschirm unterstützen zu wollen. Das bekräftigten die Fraktionsvorsitzenden Alexander Funk (CDU) und Ulrich Commerçon (SPD) (wir berichteten). Im kommenden Nachtragshaushalt sollen ihren Worten nach – aufgrund des finanziellen Drucks auf alle saarländischen Vereine – die nötigen Mittel bereitgestellt werden, um die Vereine zu unterstützen. Die finanziellen Schäden könnten nicht unbegrenzt ausgeglichen werden, es sei aber wichtig, den Vereinen „den Rücken zu stärken“, heißt es in der Erklärung der Fraktionschefs.