Forscher der Saar-Uni : Wie sich Corona im Saarland vorhersagen lässt

Pharmazeut Thorsten Lehr und sein Team von der Saar-Uni haben ein Programm entwickelt, das die Corona-Verbreitung in den Bundesländern berechnet. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Forscher der Saar-Uni können berechnen, wie sich das Virus verbreitet – und was Verbote bringen.

Corona verliert in den Augen vieler Menschen seinen Schrecken. Das zeigt die Statistik des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR). Es befragt jede Woche über 500 Personen zu ihrer Einschätzung der Lage. Und die Ergebnisse sind deutlich. Zwar befürwortet die Mehrheit eine Maskenpflicht, die Schließung von Kultureinrichtungen und Grenzkontrollen. Doch diese Mehrheit bröselt. Knapp 40 Prozent der Befragten sind heute überzeugt, vor einer Infektion gut geschützt zu sein, nur noch ein Viertel fürchtet schwerwiegende Folgen. Während die gefühlte Sicherheit also wächst, gilt für Mediziner dagegen weiter Alarmstufe Rot. Denn auch wenn die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung sinkt, steht die Medizin dem Virus weiter fast machtlos gegenüber. Es gibt kaum eine Behandlung, es gibt keine Impfung – wen’s trifft, den trifft’s. Und niemand weiß, wer die Infektion mit einem Schnupfen übersteht, wer auf der Intensivstation endet und vor allem welche Langzeitschäden den Patienten drohen.

Das Virus ist unter uns – sobald wir ihm die Gelegenheit geben, wird es sich wieder massiv ausbreiten. Dann droht die vielbeschworene „Zweite Welle“. Wie hoch sie werden kann? Wie viele Opfer drohen? Mit dieser Frage setzen sich Pharmazeuten der Saar-Universität um Professor Thorsten Lehr auseinander. Die Forscher haben ein mathematisches Modell (Cosim) entwickelt, das die Verbreitung der Krankheit in Deutschland auf Länderebene simuliert. Was wäre zum Beispiel die Folge, wenn wir morgen jede Vorsicht fahren ließen und zu unseren liebgewordenen Lebensgewohnheiten der Vor-Corona-Zeit zurückkehrten? „Das“, sagt Thorsten Lehr, „wäre entsetzlich. Wir hätten im Saarland Mitte Juli 24 000 Krankenhaus-Patienten in Intensivstationen.“ Rein theoretisch gesprochen. In der Praxis könnten so viele Patienten niemals behandelt werden angesichts von nur 600 Corona-Intensivbetten.

Der Saarbrücker Corona-Simulator, dessen Ergebnisse im Internet veröffentlicht werden, soll Vertretern aus Politik und Gesundheitswesen und allen anderen Interessenten demonstrieren, mit welchen Maßnahmen das Gleichgewicht des Schreckens in der Covid-19-Krise gehalten werden kann, bis ein Impfstoff da ist.

In das IT-System der Saar-Uni, sagt Lehr, werden regelmäßig Covid-19-Daten aus 250 deutschen Kliniken eingespeist. „Wir können damit auf Informationen von einem Zehntel aller Corona-Patienten in Deutschland zugreifen.“ Kein anderes Rechenmodell habe derzeit eine so breite Datenbasis. Die Saarbrücker Forscher haben aus seinen Berechnungen gelernt, dass acht von zehn Patienten, die wegen einer Covid-19-Infektion ins Krankenhaus müssen, in einer Normalstation behandelt werden. Nach zehn Tagen können statistisch 83 Prozent von ihnen geheilt nach Hause. Etwa ein Zehntel der Patienten muss jedoch in einer Intensivstation künstlich beatmet werden. Nur ein Drittel dieser Menschen überlebt. Ihre Behandlung dauert einen Monat.

Die Wissenschaftler der Saar-Universität sind stolz darauf, dass ihre Simulationen die tatsächliche Entwicklung der Corona-Krise rückblickend sehr präzise nachbilden konnten. Was wir von Cosim als Vorhersagemodell erwarten können, wird sich jetzt angesichts der schrittweisen Lockerungen der Beschränkungen erweisen. Dabei spielt ein Zahlenwert eine Schlüsselrolle: die Reproduktionszahl, der sogenannte R-Wert. Sie sagt, wie viele andere Menschen ein Patient anstecken kann. Ist dieser Wert zum Beispiel zwei, infiziert jeder Patient zwei weitere. Der Faktor zwei scheint im ersten Moment lächerlich niedrig, doch tatsächlich ist die mathematische Dynamik der Verdoppelung tödlich. Aus einem Fall entstehen zwei neue, dann vier weitere, dann acht. Nach zehn solchen Ansteckungsrunden wäre bei einem R-Wert von zwei die Zahl der Patienten auf über 2000 gewachsen, nach 20 Runden auf über zwei Millionen.

„Deshalb“, so erklärt der Professor für klinische Pharmazie der Saar-Universität, „müssen wir unter allen Umständen diesen Wert so lange unter der kritischen Grenze von eins halten, bis es eine Impfung gegen das Virus gibt.“ Das habe im Saarland wegen der drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens in den vergangenen Wochen gut funktioniert. „Und außerdem hatten wir Glück, dass die Krankheit Deutschland erst relativ spät erreichte.“

Der Corona-Simulator legt allerdings auch schonungslos offen, wo ein besserer Schutz möglich gewesen wäre. In Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sei die Zahl der Corona-Infektionen wegen des Straßenkarnevals förmlich explodiert, zeigen die Daten. Der Reproduktionsfaktor sei dort in den letzten Februartagen um mehr als das Viereinhalbfache von drei auf über 14 gestiegen, erklärt Thorsten Lehr. Die positive Nachricht lautet: Die bundesweiten Schulschließungen reduzierten den R-Faktor um mehr als 40 Prozent, die zwei Stufen der Kontaktverbote im öffentlichen Leben zunächst um ein Drittel und dann noch einmal um die Hälfte. Und trotz der Wiederöffnung der Geschäfte sei im Bundesschnitt der R-Faktor nur gering gestiegen, heute liege er im Saarland knapp unter 0,6. „Das ist ein guter Wert. Nur bei einem R-Wert unter 1 bleiben wir auf der sicheren Seite.“

Und wie sieht die Vorhersage von Cosim für die kommenden Wochen aus? In der bis zum 14. Juni laufenden Prognose geht das Vorhersagemodell der Saar-Universität für den Fall, dass sich an der heutigen Infektionsquote nichts ändert, von zusammengefasst knapp 2800 Corona-Patienten im Saarland, 2600 Genesenen und 170 Todesfällen aus. Sollten dagegen heute sämtliche Corona-Beschränkungen aufgehoben werden und die Reproduktionsquote schlagartig wieder auf den Wert 3,14 hochschnellen (so hoch war er zu Beginn der Corona-Krise), wäre bis Mitte August fast jeder Saarländer erkrankt. Und die Zahl der Todesopfer stiege auf knapp 60 000. Aber das sei natürlich eine theoretische Betrachtung, sagt Thorsten Lehr. Bei solch extremen Annahmen spielten Faktoren wie die Dunkelziffer nicht bekannter Corona-Infektionen eine Rolle, die im Modell nicht berücksichtigt seien.