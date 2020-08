Umweltministerium des Saarlandes : Fischen und Muscheln in der Saar geht’s gut

Saarbrücken/Mainz Laut Umweltministerium sind Wassertemperatur und Sauerstoffgehalt in der Saar trotz der Hitze „optimal“.

Steigt die Wassertemperatur, sinkt der Sauerstoffgehalt. Ein Effekt, der insbesondere vielen Lebewesen in den Gewässern gefährlich werden kann. Etwa Fischen und Muscheln. Laut saarländischem Umweltministerium muss man sich derzeit jedoch keine Sorgen machen. „Sauerstoffgehalt und Wassertemperatur sind für die Tiere aktuell unproblematisch“, erklärte eine Sprecherin des Ministeriums. Der Sauerstoffgehalt in der Saar liegt demnach bei momentan etwa zehn Milligramm pro Liter. Die Wassertemperatur des Flusses betrug am Freitagnachmittag in Saarbrücken 22 Grad Celsius. An den Staustufen bei Rehlingen und in Güdingen lag sie etwas darunter. Die Gefahr eines Fischsterbens besteht damit nicht: „Beziehungsweise ist uns ein solches nicht bekannt“, sagte die Sprecherin. Das Umweltministerium spricht von „optimalen“ Werten.