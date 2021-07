Pop aus dem Saarland : „Ich will so klingen, wie ich will“

Haben die Corona-Zeit gut genutzt: Das saarländische Pop-Duo „Perlregen“ (Thomas Lapp und Martina Schlaucher) bringt am 13. August sein neues Album „3“ heraus; innerhalb von einem Jahr schon das zweite Album. Foto: Bluebird Fotografie

Saarbrücken/Dirmingen/Illingen Nur ein Jahr nach dem vorigen Album bringt das saarländische Duo „Perlregen“ schon sein nächstes Werk raus: „3“ heißt es ganz schlicht. Martina Schlaucher und Thomas Lapp verraten, warum sie sich mit „3“ auch mehr und mehr aus den Zwängen des Pop-Business’ lösen.

„Die Corona-Krise war für uns auch ein Multiplikator“, steht für Martina Schlaucher, 43, und Thomas Lapp, 42, fest. Das Pop-Duo „Perlregen“ legt am 13. August – nur zwölf Monate nach dem Vorgänger sein neues Album „3“ mit insgesamt 15 neuen Titeln vor. „Was hätte man auch sonst in dieser Zeit machen sollen?“, sagt das Paar lächelnd.

Bis zum Ausbruch der Pandemie haben sie über 450 Live-Auftritte, ein Großteil davon im mondänen „Brenner’s Parkhotel“ in Baden-Baden, gehabt. Jeweils einen Monat lang traten sie dort fünf Mal wöchentlich und zwei Mal am Tag mit Hits und Klassikern vor Promis wie Schlager-Ikone Tony Marshall und den Metal-Urgesteinen von AC/DC auf. Doch dann ließ Corona alle ihre Engagements platzen.

Info Neues „Perlregen“-Album „3“ kommt am 13. August raus Das neue „Perlregen“-Album „3“ wird am 13. August veröffentlicht und ist ab dann auf der Internetseite des Duos erhältlich sowie ab Ende August auch im Handel bestellbar. Die Besucher ihrer Live-Konzerte am 31. Juli auf dem Schlossplatz in Pirmasens und am 1. August beim „Draußen am See“-Festival im Losheim am See können die CD auch vorab beim Konzert kaufen. www.perlregen.de

„Aber eigentlich war es ja unser Traum, jedes Jahr ein Album zu veröffentlichen“, sagt Schlaucher. Nachdem die beiden 2018 ihr Debüt „Meine Welt“ auf den Markt gebracht haben, mit dem sie auch überregional bekannt wurden, dauerte es bis zum Nachfolger „Zu zweit“ 2020 dann erst mal zwei Jahre. Doch nun kommen sie mit „3“ ihrem Ziel wieder ein Stückchen näher. Das wäre zwar sehr sportlich aber nichtsdestotrotz zu schaffen, meint die Sängerin.

Thomas Lapp, der aus Saarbrücken stammt, ergänzt: Ihre Arbeit am neuen Werk sei auch dadurch beschleunigt worden, dass dieses ausschließlich in ihrem eigenen Studio in Dirmingen entstanden ist. So müssten sie bei den Aufnahmen nicht warten, bis sie endlich an der Reihe sind. Von den Songs bis zur Gestaltung des CD-Covers haben die beiden Saarländer bei allem selbst Hand angelegt. „Es ist für uns ein Luxus, dass wir machen können, was und wann wir es wollen“, betont der Gitarrist.

Corona habe übrigens ihre Entwicklung weg von den Zwängen des Musikgeschäfts beschleunigt. Angebote von großen Plattenfirmen und von Star-Komponist Ralph Siegel lehnten sie schon vor der Krise ab. „Die haben uns die Augen geöffnet“, sagt Lapp. So hätte man ihnen auch öfter zu verstehen gegeben, dass ihre Musik zwar tolles Potenzial besitze, aber sie nun mal leider keine 18 mehr seien; der Jugendlichkeitswahn der Branche.

Heute steht für Schlaucher fest: „Warum auf die anderen hören? Ich will so klingen, wie ich will.“ Und so ist auf „3“ auch ein Song namens „Ich geb’ nicht auf, bis ich fliegen kann“ zu finden. Wenn sie sich ein Ziel gesetzt hat, möchte sie dieses auch umsetzten. Ihr Wunsch für „Perlregen“ ist übrigens, ihre Musik noch weiter zu verbreiten und mehr Leute zu erreichen.

Menschen vor dem Hotel: Martina Schlaucher und Thomas Lapp vor dem Brenners Park-Hotel & Spa, dem Luxus-Hotel in Baden-Baden. Hier spielte das Saar-Pop-Duo auch schon vor Stars wie den AC/DC-Altrockern. Ob „Perlregen“ dort auch künftig auftritt, ist aktuell aber noch unklar. Foto: Bluebird Fotografie

Die Texte der 15 Songs auf „3“ bezeichnet Schlaucher als „kompletten emotionalen Wellengang, den jeder in der Corona-Zeit erlebt hat“. So handelt „Fängst mich auf“ davon, wie wichtig es gerade in diesen Zeiten ist, einen starken Partner – wie in ihrem Falle Lapp – an seiner Seite zu haben, mit dem man zusammen alles meistern kann. Und in „Egoist“ gehe es „um Charaktere, die gerade in der Corona-Zeit klarer geworden sind“.

Auch musikalisch sei das Album sehr vielseitig geworden, ergänzen beide. Während andere Songs extrem rockig seien, komme „Wir waren noch Kinder“ dagegen „total lieb“ daher. In dem Lied ist auch die befreundete Musikerin Jennie Kloos mit ihrem Nachwuchs zu hören.

Schlaucher und Lapp sind wiederum selbst für andere Künstler aus der Region tätig. Aktuell produzieren sie in Zusammenarbeit mit Gunni Mahling eine CD mit eigenen Weihnachtsliedern von saarländischen Musikern. Technisch hätten sie in der Corona-Zeit ebenfalls viel dazu gelernt und nicht nur ihr Homestudio aufgerüstet. So machte das Paar sein erstes Zoom-Konzert aus dem Wohnzimmer: „Ich habe gleichzeitig gesungen und die Kameras bedient – das war schon eine Herausforderung“, sagt Schlaucher. Inzwischen streamen sie auch Auftritte ihrer Kollegen.

Und wie geht es für „Perlregen“ in der Pandemie mit Live-Auftritten weiter? Da das „Brenner’s Parkhotel“ kürzlich einen neuen Direktor bekommen habe, sei es erst mal unklar, wie es mit ihren dortigen Engagements weitergehe. Im Moment würden sie es auch gar nicht schaffen, dort regelmäßig zu spielen: „Unser Terminplan ist voll“, freuen sie sich. Anfragen für Live-Auftritte wie am 31. Juli in Pirmasens und am 1. August in Losheim am See kämen momentan zwar nur kurzfristig rein – aber dennoch hätten sie alle Hände voll zu tun.