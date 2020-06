Saarbrücken Selbst im Falle einer neuen Infektionswelle soll es keine Kontrollen mehr geben. Der Ministerpräsident setzt auf grenzüberschreitende Kooperation.

Im Fall einer zweiten Welle der Corona-Krise oder einer völlig neuen Pandemie sollen die Grenzen zu Frankreich und Luxemburg nach dem Willen von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) nicht mehr geschlossen werden. „Ich werde alles daran setzen, das zu vermeiden. Wenn es so kommt, werden wir in Paris und in Berlin ein Konzept vorlegen, um ohne Grenzschließungen ohne Kontrollen in dieser Form klarzukommen“, sagte Hans der SZ.