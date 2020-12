Bilanz : Saar-Ministerium spricht trotz Pannen von gutem Impf-Start

Saarbrücken 1077 Saarländer wurden bis Montag vor Covid-19 geschützt. Doch nicht alles verlief reibungslos. Die Verantwortlichen gelobten Besserung.

Nein, so ganz wollten sich Gesundheitsministerin Monika Bachmann und Staatssekretär Stephan Kolling (beide CDU) die Bilanz der ersten beiden Impftage dann doch nicht schlechtreden lassen. Trotz aller Kritik von Impfwilligen, die zum Auftakt der Corona-Impfungen im Saarland bei der Anmeldung an technischen Problemen scheiterten (wir berichteten), zogen die beiden Politiker am Dienstag ein insgesamt positives Zwischenfazit: „Wir haben einen guten Start im Saarland hingelegt“, sagte Kolling. Und Bachmann freute sich darüber, dass man es „in ganz kurzer Zeit“ geschafft habe, Impfzentren aufzubauen und Personal zu rekrutieren. Zudem sei das Saarland an Heiligabend das erste Bundesland gewesen, dass eine Impf-Hotline freigeschaltet habe. „Darauf sind wir schon ein bisschen stolz“, so die Ministerin. 1077 Saarländer – darunter 677 Altenheim-Bewohner und 400 Besucher in den drei Impfzentren – wurden bis Montagabend geimpft.