Wegen Corona-Gefahr : Saar-Lehrer uneins über Masken im Klassenraum

Saarbrücken Eine Gewerkschaft fordert eine Tragepflicht nach den Ferien, eine andere ist dagegen – und warnt vor schädlichen Gesundheitsfolgen.

Als erster großer Lehrerverband drängt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) die Landesregierung nun zum Handeln. „Solange der Abstand mit bis zu 30 Schülerinnen und Schülern in einem Raum nicht eingehalten werden kann, kommen wir zurzeit leider an den Masken nicht vorbei“, erklärte die GEW-Landesvorsitzende Birgit Jenni. Alle Möglichkeiten, möglichst kleine Gruppen zu bilden, müssten ausgeschöpft werden. Das bedeute auch weitere Investitionen in Räume und mehr Personal. Kurzfristig seien unter den jetzigen Regelungen die Abstände in Klassen aber nicht überall durchsetzbar. „Hier muss zum Schutz aller Beteiligten die Maskenpflicht greifen“, so Jenni. Um das Masketragen über mehrere Stunden zu erleichtern, könnten in jeder Unterrichtsstunde Pausen zum Lüften eingeräumt werden, in denen bei Einhaltung des Abstands die Masken ablegt werden könnten.