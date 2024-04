Denkmalschutz Vorwurf der „Hinterzimmermauschelei“ – Kulturministerium will Abriss des Saarbrücker Finanzamtes beschleunigen

Das Land argumentiert, das Gebäude befinde sich in einem „augenfällig maroden Zustand“, sei nach dem 2022 erfolgten Auszug der Finanzbehörde nicht mehr nutzbar und könne aufgrund der anhaltenden Finanzschwäche des Landes in absehbarer Zeit nicht saniert werden. Ehe es verfalle und zum Schandfleck werde, errichte man besser „einen zukunftsfähigen Ersatzneubau“, hieß es bereits Mitte November auf SZ-Anfrage. Weil auch ein Verkauf „mit der Auflage einer denkmalgerechten Sanierung nicht realistisch“ sei, wie es in einem von Dezember 2023 datierenden Schreiben an das Denkmalamt heißt, leitet die Landesregierung daraus das Vorliegen eines öffentlichen Interesses an einem Abriss ab. Den soll nun offenkundig das Kulturministerium beschleunigen.