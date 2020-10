Private Sicherheitskräfte sollen Kommunen bei Kontrollen unterstützen : „Die Zeit der Verwarnungen ist vorbei“

Saarbrücken Mithilfe privater Sicherheits-kräfte und der Vollstreckung von Bußgeldern will Innenminister Bouillon die Verbreitung des Virus’ im Saarland stoppen.

Angesichts steigender Infektionszahlen im Saarland hat Innenminister Klaus Bouillon (CDU) angekündigt, bei Verstößen gegen die Corona-Regeln künftig konsequent durchzugreifen. „Die Zeit der Ermahnungen und Verwarnungen ist vorbei“, erklärte der Innenminister am Mittwoch in Saarbrücken nach einem Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden und der Polizei. Zuletzt habe man im Saarland innerhalb von 6 Tagen rund 2500 Verstöße registriert. Diesen Trend gelte es zu stoppen. „Monatelang ist appelliert und ermahnt worden, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, Abstand zu halten, aber es hat wohl nichts gebracht – wie die steigenden Infektionszahlen zeigen“, so Bouillon. „Es wird Zeit, mit Bußgeldern zu arbeiten. Jeder Verstoß muss jetzt mit einer Geldstrafe belegt werden.“ Und er fügte hinzu: „Wir sind kein Polizeistaat, aber wir müssen die Bürger schützen.“ Die „Unvernunft einiger Weniger“ müsse ausgebremst werden.

Im ganzen Land soll die Einhaltung der Corona-Regeln nun stärker kontrolliert werden. Im öffentlichen Nahverkehr, in der Gastronomie und bei Zusammenkünften oder Partys. Um die Ordnungsämter der Kommunen bei dieser Arbeit zu unterstützen, will das Innenministerium bis Ende des Jahres 1 Million Euro zur Verfügung stellen. Das Geld soll anteilig an die Landkreise beziehungsweise den Regionalverband als Kreispolizeibehörden fließen und ist für Verträge mit Sicherheitskräften bestimmt, die die Kontrollgänge von Ordnungsamts-Mitarbeitern unterstützen sollen. Denn die Ämter selbst seien „damit völlig überfordert, weil sie personell dafür gar nicht ausgestattet sind“, so der Minister. Zudem, so die „Empfehlung“ Bouillons an Städte und Gemeinden, sollten auch Mitarbeiter aus anderen kommunalen Verwaltungsabteilungen für die Kontrollen eingesetzt werden.

Bußgeld-Übersicht Nach dem aktuellen Bußgeldkatalog droht demjenigen, der in vorgeschriebenen Bereichen keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt, eine Strafzahlung von 50 bis 100 Euro. Wer das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen von Gästen oder Kunden in seinem Verantwortungsbereich (Restaurant, Supermarkt, etc.) nicht sicher stellt, muss mit einem Bußgeld bis zu 500 Euro rechnen. Verstöße gegen die Mindestabstandsregel zu anderen Personen als dem familiären Bezugskreis kosten bis zu 100 Euro. Wer an Versammlungen unter freiem Himmel ohne Einhaltung des Mindestabstands oder infektionsschutzrechtlicher Auflagen teilnimmt, muss bis zu 200 Euro zahlen.

Auch die Polizei werde künftig verstärkt eigene Kontrollen durchführen, wie die stellvertretende saarländische Polizeichefin Natalie Grandjean ankündigte. Zudem habe Bouillon alle Polizeiinspektionen im Land angewiesen, mit Bürgermeistern und Landräten vor Ort Einsatzpläne für gemischte Streifen von Ordnungsamts-Mitarbeitern und Polizisten zu erarbeiten. Falls erforderlich stünden dafür neben Wach- und Streifendienst auch Bereitschafts- und die Verkehrspolizei zur Verfügung, sagte Grandjean. Insgesamt seien dies bis zu 1000 Polizisten, so Bouillon. Andere Aufgaben wie Verkehrskontrollen müssten gegebenenfalls zurückstehen.

Kontrolliert werden soll von Ordnungsämtern, Sicherheitskräften und Polizei „an jedem Tag, morgens, mittags, abends“, so Bouillon. Speziell auch freitags und samstags in der Gastronomie und Partyszene. Den Einwand, dass durch die Erhebung von Bußgeldern zusätzlicher Verwaltungsaufwand für die Kommunen entstehe, begegnete der Minister mit der Aufforderung zu einer effizienten Umorganisation in den Ordnungsämtern. „Wenn wir all’ diese Maßnahmen umsetzen und alle an einem Strang ziehen, haben wir gute Chancen, die Pandemie in den Griff zu bekommen“, so Bouillon.

Der saarländische Innenminister Klaus Bouillon (CDU). Foto: BeckerBredel