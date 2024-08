Kulturveranstaltungen bringen mehr Tourismus Gastronomie und Hotellerie im Saarland entwickeln sich sehr gut – ein Problem gibt es aber

Michael Buchna, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) an der Saar, ist voll des Lobes. So habe die jüngste Idee des Kulturveranstalters Joachim Arnold, eine Opernaufführung auf dem Saar-Polygon auf der Bergehalde Ensdorf zu veranstalten, nicht nur rund 13 000 Besucher angelockt, sondern öffne zugleich auch der saarländischen Hotellerie und Gastronomie neue Türen. „Dieses Event hat richtig gewirkt. Da muss man Joachim Arnold ein großes Kompliment machen“, sagt Buchna der Saarbrücker Zeitung. „Hoffentlich können daraus regelmäßige Veranstaltungen werden. Vielleicht auch mal mit einem Musical wie Mamma Mia, Star Wars in Verbindung mit einer Sternennacht als Motto oder auch dem ein oder anderen Popkonzert mit einer renommierten Gruppe“, regt der Hotellier an.