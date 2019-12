Wegen schlechter Ergebnisse bei Pisa : Saar-CDU will Sprachtest als Pflicht in der Kita

Saar-CDU will Sprachtest als Pflicht in der Kita

Saarbrücken Die Union will Kinder schon lange vor dem Schulstart gezielt fördern. Koalitionspartner SPD hält allerdings nichts von verpflichtenden Tests.

Nachdem deutsche Schüler bei der Pisa-Studie vor allem im Lesen schlechter als vor drei Jahren abgeschnitten haben, wagt die CDU-Fraktion im Saar-Landtag einen Vorstoß, um die Sprachkompetenz der Kinder zu fördern. Dass rund 21 Prozent der 15-Jährigen auf dem Lesestand eines Drittklässlers sind, sei ein „Alarmsignal“, sagte Frank Wagner, bildungspolitischer Sprecher der CDU, der SZ. Er fordert einen verbindlichen und standardisierten Sprachtest bei den Drei- bis Vierjährigen. Nur so könnten ein „punktueller Förderbedarf“ bereits in der Kita erkannt werden und Kinder „besser vorbereitet in die Grundschule eintreten“.