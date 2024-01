Hallenfußball Schon vor den letzten Turnieren ist alles klar

Die acht Teilnehmer am Hallenmasters-Finale stehen bereits vor dem letzten Wochenende der Qualifikation fest. Die letzten beiden freien Plätze für das Endturnier am 28. Januar in der Saarbrücker Saarlandhalle sicherten sich die Fußball-Saarlandligisten Saar 05 Saarbrücken und FC Wiesbach. Saar 05 reichte dazu Rang drei beim Turnier des FC Wadrill. Masters-Titelverteidiger SV Auersmacher gewann das Turnier von Lokalrivale FC Kleinblittersdorf, die SF Köllerbach das des SV Hülzweiler.

So sehen Sieger aus: Der Oberligist SV Auersmacher feiert seinen Triumph beim Turnier des FC Kleinblittersdorf. Der Masters-Titelverteidiger setzte sich im Endspiel mit 1:0 gegen den Verbandsligisten SC Halberg Brebach durch. Beide waren schon vor dem Turnier für das Masters-Finale qualifiziert. Foto: Alfred Casimir

Von Philipp Semmler

Turnier des FC Kleinblittersdorf: