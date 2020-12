Leichtathletik : Über Saar 05 international auf sich aufmerksam machen

Saarbrücken/Dudweiler Der Saarbrücker Club hat acht Neuzugänge präsentiert. Neben Olympia-Starterin Laura Müller gilt Fabio Hessling als Hoffnungsträger.

In der Wechselperiode haben sich neben der 24 Jahre alten 200- und 400-Meter-Läuferin Laura Müller weitere acht Nachwuchssportler der Leichtathletik-Abteilung des SV Saar 05 Saarbrücken angeschlossen. Das erklärt der Verein in einer Mitteilung. Die aus Dudweiler stammende Olympia-Teilnehmerin Laura Müller kommt vom LC Rehlingen zu Saar 05 (wir berichteten). Insbesondere Hammerwerfer Fabio Hessling werde über seinen neuen Verein versuchen, international auf sich aufmerksam zu machen. Bei der U 20-Weltmeisterschaft im finnischen Tampere hatte Fabio Hessling vor zwei Jahren mit 70,57 Metern den neunten Platz belegt.

Der 21-Jährige kommt vom LAC Saarlouis zu Saar 05 Saarbrücken und möchte sich bei Weiten jenseits der 70 Meter stabilisieren, teilt sein neuer Verein mit. Mit 67,05 Meter. hatte er am 8. August bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig die Bronzemedaille geholt. Er belegte Rang drei hinter Tristan Schwandke vom TV Hindelang, der auf 70,85 Meter kam, und Merlin Hummel vom UAC Kulmbach, der 69,53 Meter erzielte. Bei den Saarlandmeisterschaften am 30. August in Rehlingen sicherte sich Fabio Hessling mit 65,69 Metern die Goldmedaille.