Qualifikationsturnier für das Fußball-Hallenmasters Söhne Saarbrückens laden zur Punktejagd unterm Hallendach

Das Masters-Qualifikationsturnier von Fußball-Saarlandligist SV Saar 05 Saarbrücken ist das punktemäßig lukrativste der insgesamt 42 Veranstaltungen unter saarländischen Hallendächern in diesem Winter. Insgesamt 74 Wertungspunkte Richtung Endturnier werden beim Budenzauber am 30. Dezember und 1. Januar in der Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle verteilt. Dazu gibt es beim 13. Sparda-Bank-Cup ein Gesamtpreisgeld von 2000 Euro zu gewinnen.