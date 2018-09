später lesen St. Johann Saarbrücken, Stadt der Weinfreunde FOTO: Iris Maria Maurer FOTO: Iris Maria Maurer Teilen

Angebot trifft Nachfrage: Weinliebhaber finden in Saarbrücken vielerorts flüssige Feinkost. Experimentierfreudige Veranstalter und Winzer warten mit vielen originellen Probiergelegenheiten auf. So am vorigen Wochenende bei der Weinzeit am Staden.