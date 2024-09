Stadtteil im Grünen Altenkessel hat eine Menge zu bieten

Dass in dem dicht bewaldeten Gebiet überhaupt gesiedelt wurde, ist der Steinkohle zu verdanken: Bereits 1588 wurde in der Gemarkung Altenkessel, die damals zur Herrschaft Kriechingen-Püttlingen und damit zum französischen Bistum Metz gehörte, Kohle abgebaut – zunächst nur an der Erdoberfläche. Doch der Bodenschatz sorgte bereits für die erste Ansiedelung von Bergleuten, Holzhauern und Köhlern. Während das Siedlungsgebiet des heutigen Altenkessel in den folgenden Jahrhunderten mehrfach die Zugehörigkeit mal zu deutschen, mal zu französischen Herrschaften wechselte, nahm der Bergbau immer mehr Fahrt auf. Auf dem Weg bergab in den an der Saar gelegenen Ortsteil Rockershausen führt Wolfgang Kiefer die Gruppe über die Alleestraße, die einmal „Kohlweg“ hieß und als Kohletransportweg gebaut wurde. Fast schnurgerade verläuft sie vom äußersten Norden des Siedlungsgebiets bis hinab zur Saar, wo die Kohle verladen und verschifft wurde. Durch den Bergbau wuchs nicht nur die Siedlungsfläche, sondern auch die Bevölkerung bis zu einem Höhepunkt von 9200 Einwohnern in den 1950er-Jahren. Im Zuge dessen wurden auch drei Kirchen errichtet, eine davon die katholische Kirche St. Elisabeth Rockershausen, die eines der Ziele des Rundgangs ist. Sie sei in den späten 20er-Jahren als eine der ersten Betonkirchen im Saarland erbaut worden, so Kiefer, und werde heute von einer kroatischen Gemeinde genutzt, deren Mitglieder aus der ganzen Region und dem grenznahen Frankreich kämen.