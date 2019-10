Ausstellung bei Neuheisel : Fünf Saarbrücker Maler lassen uns staunen

Saarbrücken Die Galerie Neuheisel in der Johannisstraße gibt einen Einblick in die aktuelle Saarbrücker Kunstszene. Denn in der Gruppenausstellung „Runde 2“ zeigen fünf junge Künstler jeweils drei Werke. Alle leben in Saarbrücken.

Sie studieren oder studierten an der Hochschule der Bildenden Künste Saar.

Alle fünf, Dennis Di Biase, Paul Grodhues, Alex Hoffmann, Jonas Mayer und Tobias Müller, arbeiten recht großformatig. Ihre unterschiedlichen Stile bleiben erkennbar, und trotzdem ist die Präsentation der Werke ausgewogen und harmonisch.

Di Biase nutzt sehr große Leinwände, fast zwei Meter hoch. Auf seinen als Triptychon gedachten Leinwänden „Erstes bis Drittes Pathos“ lässt sich in der Mitte der Wand eine Figur erahnen, deren Formen sich aber in natürlichen, erdigen Farbtönen auflösen. Sie verdichten sich zu einem ungeformten Brocken. Seitlich sind jeweils zwei antike Säulen angedeutet.

Paul Grodhues arbeitet ähnlich – und doch ganz anders. Auf seinen großen Gemälden erkennt man den Einfluss der Urban Art, denn seine geometrischen Formen erinnern an große, gedruckte Buchstaben, die zerschnitten wurden. Farblich setzt auch Grodhues auf Erdtöne, jedoch nutzt er die Farbe Blau als Kontrast.

Jonas Mayer arbeitet wiederum figurativ. Allerdings sind seine Figuren keine Menschen, sondern Wesen wie aus Träumen mit langen Schnäbeln, Löchern im Kopf oder mehreren Profilen.

Das Besondere an diesen Gemälden ist ebenfalls die rotbraune, erdige Farbgebung und der durchscheinende, lasierende, an Rost erinnernde Farbauftrag der Wesen vor einem gedeckten Untergrund.

Den vorderen Bereich der Galerie teilen sich Tobias Müller und Alex Hoffmann. Denn beide arbeiten etwas kleinformatiger, aber vor allem zeigen beide Werke in Schwarz und Weiß. Alex Hoffmann zeigt drei Siebdrucke mit schwarzen Formen auf weißem Grund.

Das Besondere hier ist die Anordnung der Formen. Denn er zeichnet seltsame Tiere, Figuren, Zeichen, Augen, Masken und Wesen wie in einer Geschichte, lose neben- und übereinander. Man könnte fast meinen, man stehe vor einem prähistorischen Comicstrip, den es zu enträtseln gilt.

Tobias Müller kommt mit schwarzer Farbe auf weißem Grund in seinen Kunstwerken aus. Auch bei ihm sieht man die Einflüsse der Urban Art, denn er sprüht schwarze, nach oben wachsende, zusammenhängende, zackige Formen auf weißen Grund, inklusive jeder Menge laufender Farbnasen, Tropfen und Sprühnebel. Was hier fasziniert, ist, dass man beim fertigen Werk nicht weiß: Hat Tobias Müller eigentlich schwarze Farbe aufgetragen? Oder hat er die weißen Formen, die dazwischen entstanden sind, gemalt.

Die gesamte Ausstellung „Runde 2“ ist äußert spannend und macht neugierig. Neugierig auf weitere Werke der fünf jungen Künstler aus Saarbrücken und auf die neue Ausstellungsreihe mit Gruppenpräsentationen in der Galerie.