Demo-Lauf Erster „Run4Demokratie“ durch die Saarbrücker Innenstadt am 3. März – Sportlich unterwegs für Vielfalt und Freiheit

Seit Mitte Januar demonstrieren Tausende jedes Wochenende für den Schutz der Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Nun will das Leichtathletikzentrum (LAZ) Saarbrücken – ein eingetragener Sportverein, der vor allem für seine Triathlon-Abteilung bekannt ist – noch mehr Menschen auf die Straße und vor allem in Bewegung bringen. Am Sonntag, 3. März, organisiert der Verein, unterstützt vom Saar-Sportministerium, den ersten „Run4Demokratie“ durch die Saarbrücker Innenstadt.