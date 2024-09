Hart aber fair Saarbrücker Rugbyspieler suchen eigenen Platz

Beim Kinder- und Jugendrugby werde hartes „Takeln“ jedoch zunächst vermieden und die Kinder an die richtige Technik herangeführt. „Beim Training findet man einen Ausgleich zum Alltag. Hier kann man alles herauslassen. Hinterher ist man sehr ausgeglichen“, so Hexel. „Die dritte Halbzeit“ ist in der Rugby-Szene ein allgemein bekannter Begriff. Nach dem Spiel treffen sich die Mannschaften und Fans, um gemeinsam zu feiern und beisammen zu sein. Am Ende eines jeden Spiels werde eine Gasse für die gegnerische Mannschaft gebildet, durch die jeder hindurchschreitet. Zu Beginn eines jeden Spiels werde in einem kleinen Kreis, Schulter an Schulter, ein Kampfruf gebrüllt. „Wenn man in der Mannschaft gut funktioniert, sich als Einheit fühlt und es beispielsweise schafft, die Gegner wegzudrücken, ist das ein tolles Erfolgsgefühl. Es ist ein kollektives Gefühl, das alle im Team spüren“, berichtet Fecht.