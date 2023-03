Statt Rotlichtmilieu und vergammelter Gebäude Das Ende einer Schmuddelecke: Brebacher Landstraße in Saarbrücken soll attraktiver werden

Die „Neue City Ost“ ist in der Mache. Für den Umbau des Rhenania-Gebäudes am Osthafen zu einem Kultur- und Kreativ-Zentrum gibt es bereits konkrete Pläne (wir berichteten). Fahrrad- und Fußgängerwege sind in den vergangenen Jahren im Naturschutzgebiet an der Saar zwischen Brebach und den St. Arnualer Wiesen entstanden. Möbel Martin hat an der Ostspange ein riesiges neues Kaufhaus gebaut, in direkter Nachbarschaft steht das neue, schicke Juris-Gebäude.