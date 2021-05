Grund zum Staunen für Malstatter Naturfreunde : Tierische Überraschung im Grill der Familie Marx

Foto: Petra Pabst 4 Bilder Rotkehlchen-Nachwuchs macht Naturfreunde froh

Saarbrücken Sigrid und Michael Marx hatten sich schon so auf den Beginn der Grillsaison gefreut. Jetzt kommt das Fleisch in die Pfanne und dann auf den Küchenherd. Denn der Gartengrill fällt vorerst aus. In ihm regt sich junges Leben.