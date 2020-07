Saarbrücken : Die Rotarier schenken Kindern Spielspaß

Past-President Gerd-Hans Schock (links) vom Rotary Club Saarbrücken-St. Johann überreicht mit Manfred Spikowitsch (rechts) 5700 Euro an Heribert Denzer und Marc Schmitt (von links) vom Burbacher Theresienheim. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Dank des Clubs Saarbrücken-St. Johann bekommt das Theresienheim eine gut ausgestattete Kletterspinne.

Der Rotary Club Saarbrücken-St.Johann unterstützt den Bau einer sechs Meter hohen Kletterspinne auf dem Gelände des Burbacher Theresienheims. Deshalb übergaben die Rotarier 5700 Euro an Heimleiter Marc Schmitt und Bereichsleiter Heribert Denzer. Im Theresienheim wohnen bis zu 14 Jahre alte Kinder meist vorübergehend, wenn es in ihrem Zuhause kriselt. Das Heim will seine Außenanlage aufwerten.