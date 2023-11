Legenden inspirieren Malerin Malerin bringt Mick Jagger ins Alte Rathaus

Saarbrücken · Die Volkshochschule des Regionalverbandes eröffnet an diesem Donnerstag, 16. November, die Ausstellung „Legenden“ mit Arbeiten der Malerin Roswitha Willwert. Die in Scheidt lebende Künstlerin begann ihre Ausbildung mit Kursen im Zeichnen und Malen bei Marina Hartwahn, einer ehemaligen Dozentin an der Kunstakademie Moskau, und beim Diplom-Designer Manfred Güthler, Dozent an der VHS des Regionalverbandes Saarbrücken.

Roswitha Willwerts Porträt des Rolling-Stones-Sängers Mick Jagger. Foto: Roswitha Willwert