Experiment : Harig-Roman auf Saarbrücker Theaterbühne

Saarbrücken Bettina Bruinier und Simone Kranz präsentieren in der Sparte 4 „Weh dem, der aus der Reihe tanzt“ – mit dem Titelzusatz „Sulzbach“.

Bei einem Probenbesuch in der Spielstätte in der Eisenbahnstraße spannen sich Schnüre wie Wäscheleinen durch die Luft, daran aufgehängt sind Flugblätter mit der Forderung „Heim ins Reich!“.

Und es fallen Sätze wie: „Ich bin doch nicht vom Hunsrück ins Saargebiet gekommen, um neutral und später Franzose zu werden!“ In dieser Szene geht es um den großen Abstimmungskampf an der Saar: Höhepunkt war die Kundgebung der antifaschistischen Einheitsfront am 26. August 1934 mit rund 60 000 Teilnehmern in Sulzbach. Diese Kundgebung war gedacht als Gegenveranstaltung zur Parade der Deutschen Front, die am selben Tag in Koblenz auf dem Ehrenbreitstein aufmarschierte.