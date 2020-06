Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Besuch des Bischofs in Rom : Rom verlangt Korrektur der Bistumsreform

Für den Trierer Bischof Stephan Ackermann dürften die Direktiven aus Rom ein herbe Schlappe sein. Foto: dpa/Harald Tittel

Trier Eigentlich sollte die Strukturreform des Bistums Trier schon längst umgesetzt sein. Doch Rom hat die ehrgeizigen Pläne nun nicht nur ausgebremst, sondern die Initiatoren zur Korrektur verdonnert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rolf Seydewitz

Das dürfte Triers Bischof Stephan Ackermann (57) überhaupt nicht gefallen: Die Strukturreform ist vorerst gescheitert. Nach einer Mitteilung des Bistums haben mehrere Gremien des Vatikans grundsätzliche Bedenken an den Reformplänen geäußert. Nun müsse das Synodengesetz überarbeitet werden. Zuvor werde sich Bischof Stephan Ackermann mit seinen Mitarbeitern und den Mitgliedern der diözesanen Räte beraten, heißt es.

Die geplante Strukturreform des Bistums war bereits im November nach mehreren Beschwerden von Rom auf Eis gelegt worden. Ursprünglich sollten zu Beginn des Jahres die ersten 15 von insgesamt 35 im Bistum geplanten Großpfarreien an den Start gehen. Die übrigen 20 XXL-Pfarreien sollten ein Jahr später folgen. Derzeit gibt es im Bistum Trier noch 887 Kirchengemeinden.

Gegen das Gesetz über die neuen Großpfarreien hatte neben der Priestergemeinschaft auch die bistumskritische Initiative Kirchengemeinde vor Ort Klage eingereicht. Die Priestergemeinschaft kritisiert unter anderem die geplante Leitungsstruktur und die Position der Priester in den geplanten Großpfarreien. Weil diese von einem Team aus einem Pfarrer und zwei Laien geleitet werden sollen, werde die kirchenrechtlich vorgesehene Leitungsvollmacht der Pfarrer eingeschränkt.

Ein Punkt, der auch der Kleruskongregation und dem Päpstlichen Rat für die Gesetzestexte offenbar missfallen hat. Daneben äußerten die beiden Gremien nach Bistumsangaben auch Bedenken gegenüber der Konzeption der pfarrlichen Gremien, der Größe der künftigen Pfarreien und dem Zeitplan. Damit stehen so gut wie alle zentralen Punkte der Reform zur Diskussion.

Nach offizieller Mitteilung des Bistums vom Dienstag „…hegen die Kleruskongregation wie auch der Päpstliche Rat für die Gesetzestexte Bedenken insbesondere, was die Rolle des Pfarrers im Leitungsteam der Pfarrei betrifft, den Dienst der übrigen Priester, die Konzeption der pfarrlichen Gremien, die Größe der künftigen Pfarreien sowie die Geschwindigkeit der Umsetzung“. Was so viel heißt wie: Alle wesentlichen Punkte der Reform sind so mit dem Kirchenrecht nicht vereinbar.

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hatte die Reform immer wieder verteidigt. Am vergangenen Freitag war er mit seinem Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg zu Gesprächen in Rom. Dabei hat die Trierer Delegation nach Angaben einer Sprecherin noch einmal deutlich gemacht, unter welchen Herausforderungen das Bistum Trier derzeit stehe: die seit Jahren abnehmende Bindung der Gläubigen an das kirchliche Leben, der Rückgang des kirchlichen Engagements sowie die durch die Aufdeckung des sexuellen Missbrauchs durch Kleriker eingetretene Erschütterung im Volk. Zudem begrenzten der demografische Wandel, zurückgehende finanzielle Ressourcen und der Mangel an Priestern die pastoralen Möglichkeiten im Bistum. Alles Punkte, die auch den Verantwortlichen in vielen anderen Bistümern das Leben schwer machen.

Nach dem neuerlichen Stopp aus Rom will der Trierer Bischof nun mit seinen engsten Mitarbeitern und diversen Gremien in der nächsten Woche beraten, wie es mit der Reform weitergeht. „Das wird ein schmerzhafter Prozess der Selbstkorrektur“, kommentierte der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller das bevorstehende Prozedere, dem Rom am Ende wieder seinen Segen geben müsse.