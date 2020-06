Kostenpflichtiger Inhalt: Katholische Kirche : Die „Römer“ ließen nicht viel von der Reform übrig

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann (von links), Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg und Christian Heckmann. Foto: dpa/Harald Tittel

Trier Die Verantwortlichen im Trierer Generalvikariat geben sich alle Mühe, eine Niederlage nicht als solche erscheinen zu lassen.

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann und seine rechte Hand, Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg, werden am Samstagmittag erst einmal kräftig durchgeschnauft haben. Hinter den beiden katholischen Geistlichen liegt eine anstrengende Woche. Geschlagene drei Tage lang haben sie zuvor mit den Räten und Leitungsgremien des Bistums die Folgen „der massiven römischen Intervention“, wie Ackermann die vom Vatikan auf Eis gelegten Reformpläne bezeichnet hat, erörtert. „Es gab viel Enttäuschung, einige waren regelrecht schockiert, andere erleichtert“, fasst der Bischof in der Pressekonferenz am Samstagvormittag die Reaktionen der insgesamt rund 200 Teilnehmer zusammen. Verständliche Reaktionen, nach dem was sie zuvor von Ackermann, von Plettenberg und dem für die Synodenumsetzung zuständigen Christian Heckmann über deren inzwischen zwei Wochen zurückliegenden Kurztrip nach Rom und die Konsequenzen daraus zu hören bekamen. Auf einen einfachen Nenner gebracht, haben „die Römer“ von dem ehrgeizigen und aus einer mehrjährigen Synode entstandenen Trierer Reformprojekt nicht mehr viel übriggelassen.

Trotzdem gibt sich das Trio am Samstag und wahrscheinlich auch an den drei Beratungstagen zuvor alle Mühe, nicht den Eindruck entstehen zu lassen, als habe Rom das mühsam geschnürte Reformpaket zum Teufel gejagt. Die Synode, sagt der Bischof und holt ziemlich weit aus, sei ja mehr als die in der öffentlichen Wahrnehmung meist im Vordergrund stehende Veränderung der Pfarreienlandschaft. Es gehe dabei auch um die mindestens ebenso wichtigen Aspekte Perspektivwechsel oder eine stärkere diakonische und missionarische Ausrichtung, erklärt Ackermann. Und es gebe in Rom ja zudem auch eine hohe Bereitschaft, die nächsten Schritte kooperativ zu begleiten, fügt der Bischof hinzu und es klingt ein bisschen so, als sei die Trierer Reform auch ein bisschen eine römische.

Info Wir reagiert das Bistum auf die Kritik aus Rom? Das Bistum Trier will nun statt der bislang geplanten 35 XXL-Pfarreien künftig 172 Pfarreien einrichten. Das entspricht der aktuellen Zahl der Pfarreiengemeinschaften. Mit dieser Ankündigung ziehen Bischof Stephan Ackermann und sein Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg erste Konsequenzen aus dem römischen Votum gegen die geplante Strukturreform. „Wir sind ernüchtert, aber nicht gescheitert“, kommentierte Ackermann. Die Reform war im November von Rom auf Eis gelegt worden. Harald Cronauer, Sprecher der bistumskritischen Initiative Kirchengemeinde vor Ort, sagte, das nun diskutierte Modell „ähnelt dem, was wir vorgeschlagen haben“. Bischof Ackermann habe dies allerdings seinerzeit abgelehnt.

Dass dies mitnichten so ist, haben die Kleruskongregation und der Päpstliche Rat der Delegation von der Mosel unlängst ziemlich deutlich gemacht. Die Atmosphäre im Vatikan mag bei den Gesprächen wirklich gut gewesen sein, wie die Pressestelle des Bistums im Nachhinein verlauten ließ. Aber der Inhalt der Botschaft, die Kardinal Beniamino Stella und Erzbischof Filippo Iannone den Gästen mit auf den Heimweg gaben, ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: So, wie ihr das in Trier machen wollt, geht das auf keinen Fall.

Dabei klang das, was die knapp 300 Synodalen in drei Jahren bei Dutzenden Zusammenkünften in kleinen und größeren Gruppen erarbeitet hatten, nach einem wirklich großen Wurf: Die Kirche im Bistum Trier sollte dank innovativer und demokratischer Strukturen mit deutlich mehr Entscheidungskompetenz für Laien fit für die Zukunft und attraktiv für die Gläubigen sein.

Das weckte nicht nur im Bistum Hoffnungen und Erwartungen, sondern auch darüber hinaus. Aber auch Befürchtungen. Vor allem konservative Kreise und Kräfte in der katholischen Kirche wähnten „die Trierer“ auf einem Irrweg. Entsprechend groß war in den einschlägigen Internetportalen nun die Freude, als Rom den von der bistumskritischen Initiative Kirchengemeinde vor Ort und der Priesterbruderschaft Unio Apostolica eingereichten Beschwerden jetzt folgte.

Der Umfang und damit die Wucht der Ablehnung dürfte die Verantwortlichen im Trierer Generalvikariat überrascht haben, auch wenn der Bischof in einem zunächst internen Video meinte, er habe „die Situation, vor der wir jetzt stehen, kommen sehen“. Ab welchem Zeitpunkt sagt Stephan Ackermann nicht.

Es läuft derzeit einfach nicht rund für den 57-Jährigen, der auch als Missbrauchsbeauftragter zuletzt keine besonders gute Figur machte und häufig kritisiert wurde. Da mögen dem seit 2009 amtierenden Trierer Bischof nicht wenige Gläubige gewünscht haben, dass er zumindest auf seiner zweiten Großbaustelle, der Bistumsreform, erfolgreicher sein würde. Aber da hat Rom nicht mitgespielt.

Stephan Ackermann und sein Generalvikar versuchen jetzt den Eindruck zu vermitteln, als sei die Reform nicht völlig gescheitert, sondern nur etwas ins Trudeln geraten. Natürlich muss an der ein oder anderen Stelle etwas nachjustiert werden. Und natürlich dauert nun alles etwas länger. Aber dann gibt es jetzt halt „statt eines starken Schnitts mit einer grundlegenden Neuaufstellung eher eine behutsame Entwicklung über einen längeren Zeitraum“, wie es der Generalvikar in dem Video ausdrückte. Ob das stimmt, wird man sehen.