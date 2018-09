später lesen Verdienste um Integration von Migranten Integrations-Förderpreis für Dudweiler Unternehmen Teilen

Den mit 1000 Euro dotierten Deichmann-Förderpreis hat die Firma Rollladen Kessler in Dudweiler gewonnen. Damit erkennt die Jury die Bemühungen des Dudweiler Handwerksunternehmens an, junge Menschen mit Migrationshintergrund in die Berufswelt zu integrieren. bub