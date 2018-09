später lesen Verdienste um Integration von Migranten Förderpreis für Rollladen Kessler Teilen

Den mit 1000 Euro dotierten Deichmann-Förderpreis hat die Firma Rollladen Kessler in Dudweiler gewonnen. Damit erkennt die Jury des Förderpreises die Bemühungen des Dudweiler Handwerksunternehmens an, junge Menschen mit Migrationshintergrund in die Berufswelt zu integrieren. bub