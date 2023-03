„Als Frau lebt man mit einem Risiko“ Saarbrücker Kampfsportschule bietet Training extra für Frauen an

Saarbrücken · Kampfsporttraining mit Selbstverteidigungsaspekten speziell für Frauen bietet in Saarbrücken die Kampfsportschule Casa de Luta in der Mainzer Straße. Die SZ hat mit Betreiberin Kathrin Welker darüber gesprochen, was sie den Teilnehmerinnen beibringen will und warum sie die Schule gründete.

08.03.2023, 07:00 Uhr

Kathrin Welker betreibt mit ihrem Partner Abel Simon die Saarbrücker Kampfsportschule „Casa de Luta“. Sie will Frauen und Mädchen für ihre Grenzen sensibilisieren, Prävention betreiben und wirksame Techniken vermitteln. Foto: Isabelle Schirra

Von Isabell Nina Schirra

Wer in die offizielle Statistiken zu Gewalt gegen Frauen allein in Deutschland blickt, versteht, warum auch solche Angebote Teil des Weltfrauentages sein sollten, ja gar müssen. Auch im Saarland.