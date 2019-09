Team in der Krise : Kein Glück und dann noch Pech dazu

Zweikampf zwischen dem Dieffler Leolcca Diefenbbach (rechts) und dem Völklinger Kevin Saks. Foto: Ruppenthal

Diefflen Röchling Völklingen verlor gegen den Fußball-Oberligisten FV Diefflen. Es war bereits die fünfte Niederlage in Folge.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Philipp Semmler

„Hast du kein Glück, dann kommt auch noch Pech dazu“. Dieser abgedroschene Spruch passte am Samstag bei Fußball-Oberligist SV Röchling Völklingen. Die Hüttenstädter waren durch vier Niederlagen in Serie vor dem Saarderby beim FV Diefflen in die Krise gerutscht. Im Derby auf dem Dieffler Babelsberg sollte die Wende her. Doch daraus wurde nichts. Völklingen verlor vor 330 Zuschauern mit 0:2 (0:1).

Röchling spielte im ersten Durchgang nicht gut, dennoch sah es so aus, als könnte das Team von Trainer Andreas Wellner zumindest mit einem Remis in die Pause gehen. Als die Nachspielzeit der ersten Hälfte anbrach, stand es in einer intensiven aber chancenarmen Partie noch 0:0.

Dann starteten die Gastgeber noch einen Angriff. Kevin Folz flankte von der rechten Seite vors Tor. In der Mitte wollte Völklingens Abwehrspieler Jordan Steiner klären. Doch der erwischte die Kugel nicht richtig und der Ball ging zum 1:0 für den FV ins Netz. „Das Eigentor war symptomatisch und passt bei uns momentan ins Bild“, stöhnte Wellner.

Nur auf Pech wollte er die Niederlage in Diefflen aber nicht schieben. „Um es kurz zusammenzufassen. Es war eine verdiente Niederlage. Wir haben in der zweiten Hälfte zu wenig gemacht. Wohl auch weil wir noch geschockt von dem Gegentor waren.“ Im zweiten Durchgang hatte Diefflen alles im Griff. Chris Haase traf nach einer Freistoß-Hereingabe von Fabian Poß in der 66. Minute zum 2:0-Endstand.

Danach waren die Gastgeber dem dritten Treffer näher als Röchling dem Anschlusstor. Weshalb Diefflens Co-Spielertrainer Fabian Poß urteilte: „Es war zwar kein gutes Oberligaspiel, aber unser Sieg war verdient“. So feierte der FV bereits den zweiten Sieg in einem Saarderby in dieser Saison. Durch den Dreier kletterte Diefflen auf Rang fünf der Tabelle. Völklingen rutschte durch die Niederlage auf Rang 14 ab.

Völklingers Trainer Wellner setzte im Derby erstmals Hamza Mourchid wieder ein. Mourchid hatte bereits vergangene Saison in Völklingen gespielt, dann aber zunächst keinen Vertrag mehr erhalten. Jetzt wurde der Franzose aufgrund der vielen Ausfälle bei den Hüttenstädtern doch wieder geholt. Der 28-Jährige durfte bei seiner Rückkehr ins Röchling Team von Beginn an im Sturmzentrum ran. Dafür wechselte Kevin Saks vom Angriff ins rechte Mittelfeld. „Hamza hat das eigentlich gut gemacht, aber es war zu sehen, dass ihm noch ein wenig die Bindung zur Mannschaft fehlte“, fand Wellner.

Stichwort fehlen: Beide Clubs müssen zumindest bei ihrem nächsten Ligaauftritt auf je einen Akteur verzichten. Denn in der Schlussphase des Derbys gab es noch zwei Rote Karten. Zunächst flog Völklingens Fabian Scheffer, der wohl unpassende Worte in Richtung des Schiedsrichters äußerte, in der 81. Minute mit Rot vom Platz. Eine Minute vor dem Abpfiff sah Diefflens Marvin Hesedenz nach einem groben Foulspiel an Jonas Weber in Höhe der Mittellinie Rot.