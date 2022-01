Grüne fordern Kauf des Gebiets vom Regionalverband : Rodung in Waldstück bei Kleinblittersdorf heizt wilde Gerüchte an

In dem umstrittenen Waldstück bei Kleinblittersdorf, das dem Regionalverband gehört, betreibt die SHG eine Kinder- und Jugendpsychiatrie. Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken Angeheizt von den Grünen kursierten zunächst Gerüchte, wonach der Regionalverband in einem Waldstück bei Kleinblittersdorf exzessiv Bäume fälle. Die Wahrheit ist aber eine andere.

Von Heiko Lehmann

Es waren sehr deutliche Vorwürfe in Richtung Regionalverband, die vor der vergangenen Gemeinderatssitzung in Kleinblittersdorf (Dezember) vom Bündnis 90 Die Grünen kamen. Der Regionalverband mache mit seinem Teilstück im Kleinblittersdorf Wald was er wolle. Von massiven und exzessiven Rodungen war die Rede und von einer großen Waldschneise, durch die das Regenwasser ungehindert in den Ort laufen könne. Die Grünen formulierten sogar einen Beschlussvorschlag und beauftragten darin die Gemeindeverwaltung, diesen Teil des Waldes dem Regionalverband abzukaufen, um danach selber das Heft des Handelns in der Hand zu haben. Da die Försterin des Gemeindewaldes in der Sitzung des Rates allerdings krankheitsbedingt fehlte und so keine Erklärung abgeben konnte, wurde der Punkt von der Tagesordnung genommen und verschoben.

Vielleicht sogar zum Glück für die Gemeinde. Denn nach Recherchen unserer Zeitung stellte sich die Situation völlig anders da, als von den Grünen dargestellt. Bei dem Waldstück handelt es sich um eine etwa 50 Hektar große Fläche, die etwa vom Waldfriedhof in Kleinblittersdorf bis fast zu den ersten Häusern in Auersmacher reicht. Der Regionalverband bestätigte, dass er im Besitz der Waldfläche ist, teilte aber auch mit, dass er von einer angeblich geplanten Rodung nichts wisse. „Das Waldstück wird durch den Regionalverband überhaupt nicht bewirtschaftet, und das ist in den kommenden Jahren auch nicht vorgesehen“, teilte der Regionalverband mit.

Die Grünen sollen inzwischen schon von vielen Spaziergängern auf die Baumfällungen angesprochen worden sein. Und tatsächlich ist neben einem Waldweg in dem Gebiet deutlich zu erkennen, dass Arbeiten im Wald stattfanden und auch Holz entnommen wurde. Doch wer war das? „Ich war es“, sagt Förster Ernest Ptok und lacht. Er ist beim Saarforst angestellt. Der Saarforst kümmert sich im Auftrag der Saarland-Heilstätten GmbH (SHG) um einen Teil des Regionalverbandwaldes. Die SHG betreibt mitten im Wald seit Jahren eine Kinder- und Jugendpsychiatrie, und hat auch einen Teil des Waldes vom Regionalverband gepachtet. „Wir mussten im vergangenen Jahr zwei mal Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Einmal mussten wir 24 Buchen neben der Straße zur Psychiatrie entnehmen, die wegen Trockenschäden eine Gefahr wurden. Hierfür habe ich auch die Rechnung. Die Beseitigungskosten waren 4200 Euro und der Erlös durch den Holzverkauf 1400 Euro“, erklärt Ernest Ptok.

Ähnlich war die Situation auch neben dem Waldweg. „Dort gibt es, wie überall in den Wäldern, ein Eschentriebsterben, das durch den aus Asien eingeschleppten Pilz – Falsches Weißes Stengelbecherchen – verursacht wird. Der Pilz geht auch an die Wurzeln, so dass die Bäume irgendwann umfallen. Hier mussten wir neben dem Weg 20 große und 20 kleine Eschen entfernen. Auch hier kostete die ganze Sache am Ende etwa 3000 Euro“, so der Förster.

Er erklärt auch, dass Verkehrssicherungsmaßnahmen wegen des Dominoeffektes (große Bäume fallen auf andere und diese dann auf die Straße) bis 40 Meter in den Wald hinein gehen können. Durch die Regenfälle in den vergangenen Tagen, sah man auch, dass das Wasser einen Weg entlang und schließlich in einen Kanal läuft. „Das Wasser sollte eigentlich durch diesen Graben laufen, doch der Graben ist zugewachsen. Das Wasser läuft zwar weiterhin am Straßenende ganz normal in einen Kanal, doch der Graben und der Weg müssten unbedingt erneuert werden“, so Ernest Ptok. Das wären Kosten, die der Regionalverband tragen müsste, denn der Pachtvertrag zwischen SHG und Regionalverband läuft in diesem Jahr aus und die SHG möchte, wie schon berichtet, den Betrieb der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Kleinblittersdorf aufgeben.

Wie der Regionalverband auf Anfrage mitteilte, wäre er nicht abgeneigt, das große Waldgrundstück der Gemeinde zu verkaufen. Nach Informationen der SZ kostet ein Quadratmeter Wald etwa zwei Euro. 50 Hektar sind 500 000 Quadratmeter und die würden somit etwa eine Million Euro kosten. Hinzu kämen dann noch die jährlichen Verkehrssicherungsmaßnahmen, die im vergangenen Jahr etwa 6000 Euro betrugen, und Wege, die erneuert werden müssen. Zudem hätte die Gemeindeförsterin ein um 50 Hektar größeres Waldgebiet, um das sie sich kümmern müsste.