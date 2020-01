Der Andrang im Pfarrsaal von St. Albert zeigte am Dienstag, wie sehr den Rodenhofern der Straßenverkehr im Stadtteil zusetzt. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Bewohner ärgern sich über Staus und über die vielen Falschparker. Bürgermeister Conradt kündigt Verbesserungen an.

Ob es nun um Großveranstaltungen mit Tausenden von Besuchern in der Saarlandhalle geht oder um Neuansiedlungen im Quartier Eurobahnhof, wo die Krankenkasse IKK, Faber Kabel und der Regionalverband mit 1500 Mitarbeitern hinziehen: Die Bewohner des kleinen Stadtteils Rodenhof stöhnen wegen des Straßenverkehrs, den all das mit sich bringt. Schon jetzt sind Straßen zugeparkt, Bürgersteige blockiert, zehren Staus und Raser an den Nerven.