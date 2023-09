Auf ein Bier im Proberaum mit Kids in a Cage Saarbrücker Band „Kids in a Cage“ will auf die große Bühne

Kids in a Cage ist eine Band von fünf jungen Männern im Alter von 23 bis 25 Jahren. Wie man ihren Stil beschreiben kann, ist Konsens zwischen den Mitgliedern: „Das ist Alternative Rock mit Grunge-Einflüssen“, sagen sie übereinstimmend. Smashing Pumpkins, Alice in Chains, Radiohead und Nirvana sind so die Bands, die Einfluss auf das Quintett haben.