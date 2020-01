Saarbrücken : Torwart, Schiedsrichter und Jugendtrainer

Robin Scheid besiegte in der Joachim-Deckarm-Halle mit dem FC Rastpfuhl seinen Lieblingsclub FCS. Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken Der vielseitige Robin Scheid aus Saarbrücken ist erst 24 Jahre alt, hat aber bereits eine erstaunliche Fußball-Vita vorzuweisen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Es kommt selten vor, dass die Fans des 1. FC Saarbrücken einen Spieler der gegnerischen Mannschaft anfeuern. Robin Scheid, der Torhüter des FC Rastpfuhl, bildet da allerdings die große Ausnahme. Der Grund: Er ist einer von ihnen. „Ich gehe den 1. FC Saarbrücken schon gucken seit ich ein kleines Kind bin. Ich stehe auch heute noch im Fanblock bei Heim- und Auswärtsspielen“, sagt der 24-Jährige, der am Freitag beim Hallenturnier von Saar 05 Saarbrücken in der Joachim-Deckarmhalle mit seinem FC Rastpfuhl auf seinen 1. FC Saarbrücken traf.

Mit 4:1 gewannen die Rastpfuhler in der Zwischenrunde gegen die Saarbrücker, die mit Spielern der zweiten Mannschaft und der A-Jugend antraten. „Das Wichtigste nach allen Fußballspielen ist doch, dass man sich wieder ganz normal in die Augen schauen kann. Obwohl der Ehrgeiz groß ist, ist es am Ende doch nur ein Spiel“, sagt Robin Scheid.

Die sympathische Einstellung des gebürtigen St. Arnualers beschert ihm viele Sportsfreunde im ganzen Saarland. In der Jugend kickte er beim VfR Saarbrücken auf dem Wackenberg, dem 1. FC Saarbrücken und dem SV Auersmacher. Im Aktivenbereich schaffte es der FCS-Fan sogar in die Oberliga-Mannschaft des FCS. Es folgten Wechsel zu Borussia Neunkirchen, dem FC St. Arnual, dem SV Bliesmengen-Bolchen und dem FC Rastpfuhl.

„Viele Wechsel kamen wegen unglücklicher Umstände zustande. Der FCS meldete seine Oberliga-Mannschaft ab, Borussia Neunkirchen meldete Insolvenz an und nach Bliesmengen-Bolchen wollte ich immer schon mal. Mein Vater ist von dort, es ist quasi meine zweite Heimat“, sagt das Torhüter-Talent.

Während vielen Spielern, die von Verein zu Verein hüpfen, oft übel nachgeredet wird, hat Robin Scheid zu allen seinen Vereinen prima Beziehungen und versteht sich mit allen Funktionären.

„Ich versuche jedem Verein auch außerhalb des Platzes etwas zurückzugeben. Ich war so gut wie überall auch im Vorstand tätig, habe Jugendmannschaften trainiert und in anderen Aufgabenfeldern der Vereine mitgeholfen. Ich bin einfach so, und die Arbeit hat mir auch immer großen Spaß gemacht“, sagt der 24-Jährige, der auch beim Nachwuchs und den Kindern gut ankommt.

Er studiert Kinderpädagogik und arbeitet nebenher in der Nachmittagsbetreuung in St. Arnual. „Ich habe als Jugendlicher schon gemerkt, dass mir die Arbeit mit Kindern liegt und Spaß macht. Also habe ich auch meine berufliche Karriere in diese Richtung gelenkt“, erklärt der Fußballer, der seit zehn Jahren auch Schiedsrichter ist. Wenn er nicht gerade im Tor steht, eine Jugendmannschaft trainiert, den FCS als Fan unterstützt oder ein Spiel pfeift, kickt er bei der Hobbyfußball-Mannschaft 1. FC Westfalia in Rilchingen-Hanweiler.

Wird das nicht irgendwann einmal ein bisschen viel Fußball? „Für mich ist Fußball einfach das Größte, und solange ich noch kann, werde ich so oft auf dem Platz stehen, wie es geht“, sagt der 24-Jährige, der durchaus noch andere Hobbys hat.

Er besucht viele Konzerte und schreibt für die Band eines Freundes Liedtexte. Wenn der Ball ins Spiel kommt, dann muss aber alles andere weichen. Auch das macht den jungen Sportler mit einer Fußball-Vita wie ein Altherren-Spieler so sympathisch und beliebt.