Serie Menschen im Regionalverband : Robin Karnbach hilft gern Menschen in Not

Robin Karnbach vom SV Schafbrücke lädt hier während des Hilfseinsatzes in Überherrn einen Rasenmäher auf den Umzugslastwagen. Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken Der junge Fußballer und weitere Kicker vom SV Schafbrücke hatten am Samstag einen besonderen Einsatz in Überherrn.

Die einen tragen ein Bettgestell und Stühle aus einem Haus zu einem großen Lkw. Die anderen haben vollgestopfte Umzugskisten in den Händen. Robin Karnbach bringt einen Rasenmäher zu dem Lastwagen, stellt ihn auf der Ladefläche ab und macht sich wieder auf den Weg zur Wohnung. „Wir helfen mit unserer ganzen Mannschaft einer sehr kranken Frau beim Umzug“, sagt Robin Karnbach.

Es ist Samstagmorgen – ein Samstag in den Ferien wohlgemerkt. Etwa 15 Spieler der B-Jugend-Fußballmannschaft des SV Schafbrücke haben sich bereits um 8 Uhr in Saarbrücken getroffen und sind gut 40 Kilometer nach Überherrn gefahren. „Jeder Schüler kann sich in den Ferien natürlich etwas Besseres vorstellen, als den ganzen Tag zu arbeiten. Aber das hier sieht nur auf den ersten Blick wie Arbeit aus. Wir helfen unserem ehemaligen Trainer bei einem Projekt, unterstützen eine kranke Frau bei einem Umzug und haben den ganzen Tag über viel Spaß. Das Gefühl, wenn man anderen Menschen helfen kann, ist nicht zu unterschätzen“, sagt Robin Karnbach, als er das nächste Mal mit einer Stehlampe zum Lkw kommt.

Ludwig Kiefer aus Saarbrücken hilft krebskranken Menschen in Not, und er trainierte mal Robin Karnbach sowie die anderen Spieler des SV Schafbrücke. „Als Ludwig uns gefragt hat, ob wir helfen, haben wir sofort zugesagt. Das ist nicht das erste Mal. Wir haben schon ein paarmal bei Umzügen geholfen“, sagt der 16-Jährige.

Er geht auf das Gymnasium am Rotenbühl und kommt nach den Ferien in die elfte Klasse. Mathe und Politik werden die Leistungskurse, Sportjournalismus ist sein Berufsziel. Auf dem Sportplatz spielt er am liebsten die Mittelfeldposition vor der Abwehr. Es ist die Position auf dem Spielfeld, auf der einem am meisten Hilfe abverlangt wird. „So genau habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber es stimmt eigentlich. Sowohl die Offensivspieler als auch die Abwehrspieler rufen ständig nach Hilfe“, sagt der Schüler und fängt an zu lachen.

Mittags gibt es Salate und Gegrilltes zur Stärkung. Alle machen einen glücklichen Eindruck. Die einen können in ihrer Not durch den Einsatz der Jugend viel Geld sparen, und die jungen Kicker haben an diesem Samstag ein ganz besonderes Training, das eher auf eine Stabilisierung eines intakten Mannschaftsgefüges abzielt.

„Ich glaube nicht, dass wir durch diese Arbeit auf dem Platz besser Fußball spielen werden, aber man macht eben auch mal außerhalb des Platzes konstruktive Sachen zusammen. Das kann einen positiven Effekt haben“, sagt Robin Karnbach. Den Beweis nämlich, dass die Jugend von heute eben doch nicht so schlecht ist, wie es manch Älterer behauptet.

Im Gegenteil: Viele sind so hilfsbereit und pflichtbewusst wie die jungen Leute beim Umzugseinsatz. „Wir treffen uns mehrmals in der Woche mit vielen Jugendlichen auf dem Bolzplatz am Homburg und spielen dort den ganzen Tag Fußball. Wir wissen schon, es ist nicht selbstverständlich, dass wir so einen tollen Bolzplatz mit Toren, Netzen und allem Drum und Dran dorthingestellt bekommen haben. Wir kennen noch die Zeit, als wir uns die Tore aus Jacken oder Schuhen selber machen mussten. Wir sind dankbar und passen auf die Anlage auf“, sagt Robin Karnbach, bevor sein Einsatz beim Umzug in Überherrn am späten Nachmittag dem Ende entgegengeht.