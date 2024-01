Hier herrscht Lebengefahr Drohender Felssturz: B 406 bei St. Arnual bleibt gesperrt

Die Folgen der Straßensperrung sind eine große Last für die Menschen in Bübingen, Güdingen bis zur Oberen Saar. Der Weg zur Arbeit dauert durch den gestiegenen Umleitungsverkehr länger als gewohnt. Die Echtzeitinformation des Navigationsdienstes TomTom zeigte in dieser Woche schon Wartezeiten bis zu 50 Minuten im Berufsverkehr am Morgen an, ohne dass Bauern demonstriert hätten. Autofahrer, die dort regelmäßig unterwegs sind, bestätigen das.