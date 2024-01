Großblittersdorfer Straße bleibt gesperrt Der aufwendige Kampf gegen den Riesen-Felsen, der abzustürzen droht (mit Fotos)

Die Sperrung der Großblittersdorfer Straße wegen des Felssturzes am Sonnenberg bleibt den staugeplagten Anliegern in Schönbach, Unner und Großblittersdorf noch einige Tage erhalten. Der Umweg über die B 51 und die überlastete Ampelkreuzung am Globus verlangt den Autofahrern einiges ab und in Brebach spürt man den Umleitungsverkehr von Güdingen zur Autobahnanschlussstelle an der Heringsmühle ebenfalls. Ursache ist ein riesiger Sandsteinblock, der sich in den St. Arnualer Felsenwegen gelöst hat und abzurutschen droht (wir berichteten mehrfach).