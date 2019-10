Riegelsberg: Riegelsberger Ringer bleiben ohne Punkt

In der Ersten Ringer-Bundesliga Südwest traf der KV Riegelsberg (rot) am Samstag auf den ASV Hüttigweiler (blau). In der 75-Kilo-Klasse war der Riegelsberger Georgiy Zlatov (unten) gegen Hüttigweilers Mathias Schwarz erfolgreich, doch letztlich unterlag Riegelsberg deutlich. Foto: Andreas Schlichter