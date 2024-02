Riegelsberg Was Narren-Kraft so alles mit den Muskeln schafft

Der „Ziehwäänsches-Umzug“ am Rosenmontag in Riegelsberg bereitete Kindern, aber auch den erwachsenen Fastnachtern große Freude. Der von der „Elterninitiative für ein Kinderfreundliches Riegelsberg“ (E.I.) organisierte Umzug – mit den wie immer ausschließlich durch Muskelkraft betriebenen „Fahrzeugen“ – fand in dieser Session Jahr unter dem Motto „Disney“ statt.