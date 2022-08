Tummelplatz für heimische Bands : Zahlreiche Bands bei „Live Musik am Stumpen“

Riegelsberg Jochems Kneipe in Riegelsberg und die Gemeinde Riegelsberg präsentieren von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. August, die dritte Auflage von „Live Musik am Stumpen“. Nach den Erfolgen der Vorjahre, trotz der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen, findet das Musikfest diesmal ohne Auflagen statt.

Ein vielfältiges Programm mit zahlreichen Bands aus der Region auf dem Platz hinter Jochems Kneipe verspricht laut Veranstalter beste Unterhaltung. Los geht es am Freitag, 5. August, 15.30 Uhr, mit „Noisefire“. Dann geht es am Freitag Schlag auf Schlag weiter mit „Majkallica“, „Kernkraft“ und „$5 Haircut“. Am Samstag starten die Auftritte ebenfalls um 15.30 Uhr. Als erstes betritt die „Phil Wright Blues Band“ die Bühne. Es folgen „Creme 80“, „Suicide Sailor“ und „Cardiofunk“. Der Sonntag beginnt um 14 Uhr mit Rolf Hard. Wolfgang Wehner, die Zirbelknechte, „Selected Fine“ sowie „Funky T & Friend“ runden die Live Musik am Stumpen 2022 ab.