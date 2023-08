Ungemach für Autofahrer In der Wolfskaulstraße wird weiter gebaggert

Die Bauarbeiten in der Wolfskaulstraße gehen in die nächste Runde: Im Zuge der Sanierungsarbeiten auf der L 139 beginnt der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) an diesem Freitag, 25. August, die „Verkehrssicherung“ und somit die Verkehrsführung für die zweite Bauphase umzustellen.