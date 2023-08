Auch nachts an den Ampeln warten Warum auch nachts alle Ampeln arbeiten

Die Linke forderte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates eine Nachbesserung an der Ampelschaltung in Riegelsberg. Wie Fraktionssprecher, Ludwig Dryander sagte, habe eine Umfrage der Linken ergeben, dass viele Riegelsberger mit dem derzeitigen Zustand sehr unzufrieden seien und unter anderem fordern, dass zumindest die Ampeln, die auschließlich wegen der Saarbahn aufgestellt wurden, nachts abgeschaltet werden, wenn die Saarbahn nicht fährt. Zum Beispiel im Bereich der Straße Zum Kasberg und der Beethovenstraße.