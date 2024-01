Das wird teuer Warten auf Kita, Baukosten steigen

Die evangelische Kirchengemeinde Oberes Köllertal will ihr Gemeindehaus in der Buchschacher Straße zu einer fünfgruppigen Kindertagesstätte umbauen (wir berichteten). Der Riegelsberger Gemeinderat hatte diesem Bauvorhaben im September 2018 zugestimmt und sich bereit erklärt, 30 Prozent der Umbaukosten zu übernehmen. Die gesamten Kosten einschließlich Straßenausbau waren vor fünf Jahren noch mit rund 3,42 Millionen Euro beziffert worden. Doch umgebaut wurde das Gemeindehaus bisher noch nicht, und die Baukosten steigen und steigen. Die Linke wollte deshalb in der jüngsten Gemeinderatssitzung wissen, was da los ist.