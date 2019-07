Am Köllerbach geht die Post ab : Walpershofer feiern in der „Dorfmitte am Bach“

Riegelsberg Nachdem die Walpershofer Ortsmitte ihr neues Gesicht bekommen hatte – mit schönem Festplatz, renaturiertem Köllerbach und großem Spielplatz – war auch schnell ein neuer Name gefunden: Mit einem Augenzwinkern und Blick auf die Landeshauptstadt („Stadtmitte am Fluss“) nannten die Walpershofer ihren neuen Ortskern „Dorfmitte am Bach“.

Von Fredy Dittgen