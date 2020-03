Vortrag in Kirchengemeinde St. Josef : Hypnose verstehen und erfahren

Riegelsberg Über den Mythos Hypnose spricht Alain Wolff aus Luxemburg am Montag in Riegelsberg.

„Mythos Hypnose oder was es wirklich ist! - Hypnose verstehen, erleben und erfahren“, so heißt ein Vortrag von Alain Wolff (Luxembourg) am Montag, 16. März, 19 Uhr, im Pfarrzentrum der Katholischen Kirchengemeinde St. Josef in Riegelsberg, Kirchstraße 28. Es geht zum Beispiel darum, was bei Hypnose auch in der Medizin funktionieren könne und wo deren Grenzen liegen. Auch eine Demonstration der Anwendung von Hypnose ist vorgesehen. Der Referent betreibt in Luxemburg eine „Hypnose-Praxis“. Der Eintritt zum Vortrag ist frei, Gastgeber ist die KEB St. Josef in Riegelsberg.