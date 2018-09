später lesen Unfall - zwei Frauen im Krankenhaus Nicht aufgepasst: Zwei Fahrerinnen im Krankenhaus FOTO: dpa / Stefan Puchner FOTO: dpa / Stefan Puchner Teilen

Zu einem Zusammenstoß zweier Autos kam es am Mittwoch gegen 19.30 Uhr in der Hixberger Straße in Riegelsberg, berichtet die Polizei. Eine 18-jährige Püttlingerin, die, bergab fahrend, in die Ostpreußenstraße einbiegen wollte, missachtete die Vorfahrt einer entgegenkommenden 39-jährigen Püttlingerin, die nach der Kollision mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus kam, ebenso die 18-Jährige, die einen Schock erlitten hatte. red