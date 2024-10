Großbaustelle in Riegelsberg Am Freitag soll der Verkehr wieder fließen

Am 2. Oktober, so hieß es im Juli, sollte die Baumaßnahme abgeschlossen werden. Wir haben beim LfS nachgehört, ob dieser Termin eingehalten werden konnte. Fabian Köppl, der Leiter der Baukoordination und Öffentlichkeitsarbeit beim LfS, sagt: „Die Vollsperrung innerhalb der Ortsdurchfahrt bleibt bis Freitagvormittag aktiv, da noch Schachtabdeckungen angepasst werden müssen. Anschließend werden in den kommenden Tagen lediglich noch einige wetterbedingte Restarbeiten durchgeführt, für die keine Vollsperrung mehr erforderlich sein wird.“ Um die Beeinträchtigungen für Anlieger und Gewerbetreibende so gering wie möglich zu halten, sei die Baumaßnahme trotz Samstags- und Sonntagsarbeit von Beginn an extrem eng getaktet gewesen, betont Köppl. „Der Landesbetrieb für Straßenbau sowie alle am Bau beteiligten Partner haben dabei stets die Wünsche der Anlieger versucht zu berücksichtigen und Einschränkungen zu minimieren“, sagt Köppl weiter. Im „Schienenbereich“ seien kleinere Mängel an der Fahrbahn entstanden. Da der Gussasphalt dort von Hand eingebaut werden musste und die Bauzeit knapp bemessen war, kam es zu leichten Unebenheiten. Diese würden noch behoben, ohne die Strecke erneut vollzusperren. „Alle Herausforderungen, insbesondere die knappe Bauzeit verbunden mit den Regenfällen, wurden erfolgreich gemeistert. Die anfänglichen Bedenken der Bürger haben sich nicht bestätigt, und die Zahl der Anfragen ging im Verlauf der Baumaßnahme deutlich zurück“, schildert Köppl.