Hintergründe unklar : Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat Stefanie Schultheis aus Riegelsberg gesehen?

Riegelsber/Saarbrücken Bereits seit Samstag wird Stefanie Schultheis aus Riegelsberg vermisst. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 53-jährige Stefanie Schultheis aus Riegelsberg wird vermisst. Sie wurde zuletzt am Samstag, 4. Februar, gegen 9 Uhr Am Triller in Saarbrücken gesehen. Die Hintergründe ihres Verschwindens sind völlig unklar.