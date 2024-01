Zu viel Verkehrslärm Bürger sind sauer auf Bürgermeister

Der Ronnertweg in Riegelsberg ist für Autofahrer aus dem Raum Heusweiler eine gern und oft genutzte Abkürzung nach Völklingen – und umgekehrt. Zu Stoßzeiten fahren 800 bis 900 Fahrzeuge in der Stunde durch diese Straße. Viele davon halten sich nicht an das vorgeschriebene Tempolimit von 30 Stundenkilometern. Bei einer Verkehrszählung, die die Anwohner am 11. Juli 2023 von 7 bis 19 Uhr organisiert hatten, seien 3708 Fahrzeuge gezählt worden, davon 83 Lkw über fünf Tonnen, obwohl das Befahren dieser Straße nur für Lastwagen bis fünf Tonnen erlaubt sei, sagen sie.